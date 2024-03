Dogman: dove vedere in tv e in streaming il film di cui stanno parlando tutti

Non è un momento felice per i cani del cinema, ora che secondo i rumor Messi di Anatomia di una caduta rischia di essere bandito dagli Oscar 2024, ma gli amanti degli amici a quattro zampe possono rimediare recuperando Dogman, nuovo acclamato film di Luc Besson.

Vi segnaliamo infatti che il nuovo, graffiante, thriller di Luc Besson arriva in prima TV su Sky, lunedì 11 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming solo su NOW e disponibile on demand, anche in 4K.

Nel film, presentato allo scorso Festival di Venezia, Luc Besson torna alla regia con l'incredibile storia di un bambino, ferito dalla vita, che troverà la salvezza grazie all'amore dei suoi cani: l'attore Caleb Landry Jones (Tre manifesti a Ebbing, Missouri) interpreta Douglas, un ragazzo disabile traumatizzato da un’infanzia di soprusi e violenza, che gli ha lasciato delle profonde cicatrici fisiche e psicologiche. Doug vive in simbiosi con i suoi cani in una scuola abbandonata, trovando in loro forza e conforto: una favola amara che segue le vicende di un ragazzo alle prese con i suoi demoni, e che, con l’aiuto dei suoi complici a quattro zampe, farà di tutto per aiutare chi è in difficoltà.

Se siete curiosi, recuperate il trailer ufficiale di Dogman.