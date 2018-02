Dogman: prime immagini ufficiali dal nuovo film di Matteo Garrone

A quasi tre anni dasi appresta a tornare nelle sale con, di cui vediamo oggi i primi due scatti ufficiali.

Le immagini arrivano direttamente da Berlino, via Variety e il film viene definito già un “western urbano”. La pellicola narrerà la famigerata storia di Pietro De Negri detto Er Canaro, un toelettatore di cani romano che stanco di essere perseguitato dalll’ex pugile e criminale Giancarlo Ricci, nel 1988, decise prima di rapire l’uomo, poi di torturarlo brutalmente e, infine, di ucciderlo. Il protagonista, ritratto nelle prime due immagini ufficiali, ha il volto dell’attore Marcello Fonte.

“Potrebbe sembrare solo un revenge-movie, ma penso che Dogman sia anche un film sul disperato bisogno di dignità in un mondo in cui prevale la legge del più forte e la violenza sembra l’unico modo per uscirne”, ha dichiarato Garrone in un comunicato che accompagnava la diffusione delle immagini.

Prodotto da Rai Cinema e Archimede Film, il film è una co-produzione italo-francese (c’è anche lo zampino di Le Pacte) ed è attualmente in fase di post-produzione. 01 Distribution si occuperà della distribuzione nel nostro paese. Con tutta probabilità, Dogman arriverà nelle sale italiane entro la fine dell’anno, magari in tempo per una presentazione a Cannes o a Venezia?