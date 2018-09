Dogman: il film di Matteo Garrone scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar 2018

L'annuncio era nell'aria e infatti pochissimi minuti fa è arrivato in via ufficiale: sarà Dogman di Matteo Garrone a concorrere per l'Italia agli Oscar 2018.

La commissione della Anica si è riunita questa mattina e lo ha preferito ad altri 20 titoli, tra i quali Napoli Velata di Ferzan Ozpetek e The Place di Paolo Genovese.

Una decisione differente sarebbe stata improbabile, soprattutto visto lo straordinario successo di critica ottenuto da Dogman in tutto il mondo fin dalla sua presentazione a Cannes, dove Marcello Fonte è stato insignito con il premio al miglior attore protagonista.

Per scoprire se il film di Matteo Garrone riuscirà ad entrare nella cinquina dei film internazionali che si contenderanno l'Oscar per il miglior film straniero, bisognerà attendere il prossimo 22 gennaio, quando l'Academy annuncerà le nomination per la 91esima edizione degli Oscar.

Ricordiamo che la cerimonia ufficiale si terrà circa un mese dopo, il 24 febbraio.

Qui sotto la sinossi ufficiale del film:

In una periferia sospesa tra metropoli e natura selvaggia, dove l'unica legge sembra essere quella del più forte, Marcello è un uomo piccolo e mite che divide le sue giornate tra il lavoro nel suo modesto salone di toelettatura per cani, l'amore per la figlia Sofia, e un ambiguo rapporto di sudditanza con Simoncino, un ex pugile che terrorizza l'intero quartiere. Dopo l'ennesima sopraffazione, deciso a riaffermare la propria dignità, Marcello immaginerà una vendetta dall'esito inaspettato.

Dogman è disponibile in home video dal 6 settembre.