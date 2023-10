Dogman: doppio ruolo per Caleb Landry Jones nel nuovo film di Luc Besson

Caleb Landry Jones è Douglas ma è anche il suo alter ego con il rossetto e gioielli costosi: i nuovi poster di Dogman di Luc Besson si concentrano sulle due facce del protagonista del suo nuovo film, in arrivo il 12 ottobre nelle sale italiane.

Nel primo poster (che trovate in calce all'articolo) di Dogman vediamo Caleb Landry Jones nei suoi abiti di tutti i giorni: come Douglas è un uomo emarginato, dall'animo tormentato, costretto in carrozzina con un cerotto sulla fronte. Nel secondo poster, invece, conosciamo il suo alter ego come drag queen sporco di sangue che guarda fisso con un sorriso beffardo. Ma Douglas, che sia accompagnato da trucco e gioielli o no, ha sempre e solo un'ossessione: i cani, suoi amici e complici e questo per lui è il suo unico affetto fin da bambino come vediamo nel trailer di Dogman.

Dogman di Luc Besson racconta la storia di Douglas, vittima delle violenze del patrigno, che una volta adulto non vede l'ora di vendicarsi di chi lo ha tormentato per tutta la vita. La pellicola, in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2023, è il primo film di Luc Besson dopo Anna nel 2019: se volete sapere cosa ne pensiamo del film sull'antieroina interpretata da Saša Luss potete leggere la nostra recensione di Anna.