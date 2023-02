DogMan, nuovi dettagli sul ritorno di Luc Besson: la prima immagine del film

Un grande successo all'European Film Market di Berlino per il nuovo film di Luc Besson, DogMan, con protagonista Caleb Landry Jones. Il film è stato proiettato per l'occasione davanti ai potenziali acquirenti per la distribuzione internazionale del lungometraggio. Ecco la prima immagine del protagonista.

DogMan sarà il ritorno alla regia di Besson - che parecchio tempo fa convinse Quentin Tarantino a fare Bastardi senza gloria - a quattro anni di distanza da Anna, uscito nel 2019. Il film racconta la storia di un ragazzo (Caleb Landry Jones), vittima di una vita complicata e sofferente. Il giovane troverà conforto soltanto nell'amore dei suoi cani.

Nel cast del film anche Marisa Berenson, Christopher Denham, Jojo T. Gibbs, Michael Garza, James Payton e Bennett Saltzman.

"Abbiamo ospitato soltanto una proiezione privata del film completo e gli acquirenti sono rimasti sbalorditi, sono usciti tutti affermando che si tratta del miglior film di Luc Besson finora, il suo film più maturo e alcuni l'hanno addirittura definito un capolavoro" ha dichiarato Gregoire Melin, fondatore di Kinology, che si occupa della gestione delle vendite del film.



Tra gli accordi conclusi dopo la proiezione spiccano quelli con Lucky Red per l'Italia, Capelight Pictures per Germania e Austria e Sun Distribution Group per Spagna e America Latina.

Altre trattative sono in corso per gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Corea del Sud, il Giappone e diversi altri Paesi.



