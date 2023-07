DogMan, Caleb Landry Jones nel trailer del nuovo film di Luc Besson

Online è stato pubblicato il trailer di DogMan, il nuovo film diretto dal regista francese de Il quinto elemento Luc Besson, con protagonista Caleb Landry Jones. Un dramma action che attualmente è previsto in uscita in Francia il prossimo 27 settembre, in attesa di conoscere le altre date per la distribuzione internazionale.

Caleb Landry Jones interpreta Douglas, un uomo che troverà la propria salvezza grazie all'amore dei suoi cani dopo aver subito abusi fisici da bambino. Il trailer mostra alcune sequenze che raccontano le violenze subite dal protagonista e la sua vendetta pronta a scatenarsi.



Il film è prodotto da Virginie Besson-Silla e Steve Rabineau. Oltre a Caleb Landry Jones in DogMan recitano Christopher Denham, Marisa Berenson, Clemens Schick, Michael Garza e Jojo T. Gibbs.

Caleb Landry Jones ha recitato in I morti non muoiono di Jim Jarmusch ed è conosciuto principalmente per aver partecipato a film del calibro di Tre manifesti a Ebbing, Missouri di Martin McDonagh al fianco di Frances McDormand, Sam Rockwell e Woody Harrelson, Non è un paese per vecchi dei fratelli Coen, The Social Network di David Fincher e Scappa - Get Out di Jordan Peele.



Qualche anno fa Luc Besson venne accusato di violenza sessuale, accuse dalle quali è stato assolto qualche settimana fa, e ora torna al cinema con un nuovo lungometraggio dopo Anna, uscito nel 2019.