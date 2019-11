Dogma: Kevin Smith festeggia il 20° anniversario con alcuni scatti dietro le quinte

In occasione del 20° anniversario dell'uscita in sala di Dogma, il suo regista, Kevin Smith, ha pensato bene di postare sul suo account Instagram alcuni scatti dietro le quinte realizzati proprio durante le riprese della pellicola.

Nelle immagini possiamo vedere un po' tutti i protagonisti di quel famigerato film, vittima della censura americana per via della chiara satira sulla Chiesa cattolica e sulla fede, come Ben Affleck, Matt Damon e lo stesso Smith; in Italia, addirittura, la pellicola venne distribuita solamente nel luglio del 2003, a quattro anni dalla sua uscita originaria.

Nella didascalia di accompagnamento delle immagini su Instagram, Smith ha scritto: "Il mio 4° film è stato distribuito 20 anni fa oggi. E Bethany in persona - la protagonista di Dogma Linda Fiorentino - mi ha appena mandato alcune foto che realizzò sul set. Nel 1999, Linda aveva sempre con sé una macchina fotografica da 35mm nelle mani per catturare momenti felici sul film. Così nella prima foto potete vedermi in modalità regista con Jay Mewes, Ben Affleck, Matt Damon, Chris Rock e il compianto e grandissimo George Carlin. Nella seconda foto Ben Affleck si guadagna le sue ali e nella terza foto ci siamo io e Jen incinta di 8 mesi a Cannes con un personaggio invisibile: la futura signorina Harley Quinn Smith. Sono così grato alla leggendaria star di The Last Seduction per aver scattato e inviatomi queste immagini - la prova che un tempo ebbi talmente tanta talento da meritarmi un cast di star di serie A! Ma il vero tesoro è Linda - che non solo lavorò duramente per rendere il personaggio di Bethany credibile, ma passò anche tempo a preservare alcuni momenti che altrimenti si sarebbero persi nel tempo".

Kevin Smith recentemente ha anche risposto al perché la pellicola non sia reperibile su alcuna piattaforma streaming disponibile: "Dogma è di proprietà personale di Bob & Harvey Weinstein, che ha acquistato il film dalla Disney nel 1999 e lo ha concesso in licenza a Lionsgate (per il cinema) e poi alla Sony (per l'home video). Ma quelle offerte sono state siglate prima dello streaming e ora sono scadute. Un gran peccato, dato che il 2019 segna il 20esimo anniversario della nostra uscita".

Smith, vi ricordiamo, è attualmente nelle sale americane con Jay & Silent Bob Reboot, di cui potete visualizzare il trailer ufficiale.