Doggy Style, il poster del film 'canino' vietato ai minori è una vera orgia!

Gli irriverenti produttori di Ted e CocinOrso sembra non si vogliano fermare. A confermarlo è l'uscita del nuovo poster di Doggy Style pellicola che porta in scena la storia di un cane che cerca vendetta con il suo padre. Il poster è arrivato in attesa di un nuovo esclusivo trailer.

La pellicola che arriverà nelle sale italiane a settembre, avrà un cast vocale di altissimo livello composto da Jamie Foxx e Will Farrell. Doggy Style, sarà un R-Rated e questo lo si nota anche dall'irriverente trailer che vede protagonisti tre cani. In Doggy Style quelli che vengono definiti i migliori amici dell'uomo punteranno ad una vendetta lenta e dolorosa che vuole avere lunghissime ripercussioni. La storia parte da Reggie, un border terrier particolarmente ottimista che viene abbandonato dal suo proprietario.

Alcune polemiche riguardo film animati si erano già avute con l'Isola dei Cani ma Doggy Style sembra puntare ad uno stile totalmente diverso. Quando Reggie si imbatte in Bug, randagio che ama la sua libertà, deciderà di creare una squadra per escogitare un piano che urla vendetta cercando di danneggiare Doug nella parte di se stesso che più ama (e dal tono del poster si può tranquillamente capire quale). Commedia sugli animali politicamente scorretta, il film non è il solito lungometraggio sui cani che il cinema ci ha abituato a vedere.

Parlando di uno dei protagonisti del film, Jamie Foxx ha recentemente ringraziato la sorella dopo la sua malattia. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!