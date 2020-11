Dog Soldiers 2, il sequel è ancora una possibilità: arrivano nuovi dettagli

Dog Soldiers di Neil Marshall datato 2002, ormai 18 anni fa, resta ancora oggi uno dei film a tema lupi mannari più amati del nuovo secolo, forse unico e vero esempio realmente classico di questo particolare sottogenere del cinema horror che nel tempo non è stato sufficientemente curato a dovere da Hollywood.

Nonostante sia divenuto un cult, comunque, a quasi vent'anni di distanza non c'è ancora un sequel, anche se nel corso degli anni è stato più volte chiacchierato. I fan del film saranno però contenti di sentire che questo stallo potrebbe presto terminare, dato che Neil Marshall e Kevin McKidd hanno recentemente parlato di girare proprio Dog Soldiers 2, con Sean Pertwee che ha anche rivelato alcuni dettagli sul come potrebbero apparire altri due film di una proposta trilogia.



Dice Marshall: "Ora ci sono molte più possibilità che accada. Ci sono cose in cantiere e stiamo valutando diverse possibilità. Certamente sia io che Kevin che il produttore Chris Figg siamo pronti in ogni momento a rivisitare questo fantastico mondo. Mi è stato chiesto tante volte nel corso degli ultimi 18 anni e vorrei farlo davvero. Se Kev è d'accordo, allora ne varrebbe sicuramente la pena. Quindi vedremo, non si sa mai".



Dal canto suo McKidd sorvola la cautela di Marshall e rivela proprio l'esistenza di trattative in corso per Dog Soldiers 2 tra lui e il regista, sottolineando però "che al momento è tutto un dialogo verbale". Pertwee rivela invece "che inizialmente doveva essere una trilogia, con un secondo film dedicato proprio alla scienza dietro la creazione dei Dog Soldiers".



