Channing Tatum debutta alla regia: il primo emozionante trailer di Dog

MGM Studios ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di Dog, film commedia che sancirà il debutto alla regia di Channing Tatum, che dividerà la poltrona di regista con Reid Carolin. Il film è una commedia dai toni drammatici e vedrà protagonista lo stesso Tatum e un simpatico cane di nome Lulu diretti al funerale di un amico.

Film che attraversa sia il genere della buddy comedy che quello del film on the road, in Dog il protagonista e il suo partner canino erano entrambi nell'esercito e si imbarcheranno in un viaggio lungo la strada. A bordo di una Ford Bronco del 1984 i due scendono per la costa del Pacifico nella speranza di arrivare in tempo al funerale di un amico e vecchio collega dell'esercito. Nel tragitto infrangeranno una serie di leggi, sfuggiranno alla morte, e si guadagneranno una piccola possibilità di trovare la felicità.

La data d'uscita della pellicola è fissata al 18 febbraio 2022, con il film che ha subito dei pesanti ritardi legati alla pandemia di coronavirus di quest'ultimo periodo, dato che precedentemente Dog aveva una data d'uscita fissata al maggio 2021. Le riprese del film, infatti, risalgono al mese di settembre del 2020 (proprio con la pandemia in corso a Los Angeles). Le riprese di Dog sono terminate nel novembre successivo e da allora il film è stato bloccato tra post-produzione, montaggio e attesa della riapertura delle sale dopo il blocco causato dalla pandemia. La data d'uscita è poi slittata più volte fino a quello, al momento definitiva, di febbraio 2022.

Oltre a Tatum nel cast ci sono anche Jane Adams, Kevin Nash, Q’orianka Kilcher, Ethan Suplee, Emmy Raver-Lampman, Nicole LaLiberté, Luke Forbes. e Ronnie Gene Blevins.

Tatum è apparso in un cameo in Free Guy con Ryan Reynolds e mancava al cinema in live action dal suo ruolo in Kingsman: The Golden Circle. Ultimamente sono uscite le prime foto di The Lost City of D, che vedono Tatum insieme a Sandra Bullock.