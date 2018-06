Dog Days: Nina Dobrev, Finn Wolfhard e Vanessa Hudgens nel primo trailer ufficiale

È oggi grazie alla LD Entertainment che possiamo mostrarvi un primo trailer ufficiale di Dog Days, nuova e divertente commedia diretta da Ken Marino (How To Be a Latin Lover) che vede tra i protagonisti anche Nina Dobrev e Vanessa Hudgens.

Scritto da Elsa Matsueda ed Erica Oyama, il film racconta con toni esilaranti e sentimentali la vita di 12 personaggi, molti dei quali possessori di cani, focalizzandosi quindi anche molto sul rapporto tra questi e i grandi o piccoli amici pelosi a quattro zampe, di molte razze differenti. Il tutto ambientato nella soleggiata Los Angeles. Quando i percorsi di proprietari e cani cominceranno a intrecciarsi tra loro, le vite di tutti cominceranno a prendere una piega inizialmente inaspettata.



Dog Days vedrà nel cast anche altre star come Eva Longoria, Finn Wolfhard (protagonista di Stranger Things), Adam Pally, Rob Corddry, Tone Bell, Michael Cassidy, Tig Notaro e Ron Cephas, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 10 agosto 2018.



Soprattutto Finn Wolfhard sta vivendo un periodo d'ascesa incredibile dopo il successo della serie Netflix, e sta crescendo a maturando sotto i nostri occhi tra horror e commedia, tra un IT e questo Dog Days. Un attore giovane e versatile ormai richiestissimo in quel di Hollywood.