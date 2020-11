Dog, Channing Tatum mostra il look rasato per celebrare la fine delle riprese del film

Nell'annunciare la fine delle riprese del suo nuovo film da protagonista, Dog, anche suo grande debutto alla regia di un lungometraggio cinematografico, Channing Tatum ha pubblicato via Instagram un'immagine dove è possibile ammirare anche il suo nuovo look completamente rasato, scelto per celebrare la fine della produzione

Si legge nella didascalia: "Non c'è davvero niente di più bello e soddisfacente del terminare il lavoro più difficile della tua vita. E alla fine mi sono rasato la testa e ho lasciato andare via il personaggio. È un po' un rituale. Una liberazione per me stesso. Ed essere libere è sempre la mia più alta intenzione. E sto per essere tremendamente libero. Provo un incredibile affetto per tutti coloro che hanno condiviso con me questo viaggio e per tutte le persone là fuori nel mondo che hanno bisogno di amore in questo momento".



Stando alla descrizione fornita da People, il film segue un ex ranger dell'esercito in viaggio verso la costa Ovest degli Stati Uniti in compagnia di un cane di nome Lulu nella speranza di assistere al funerale di un soldato suo amico. L'uscita di Dog è fissata a maggio 2021.

Tramite la sua casa di produzione, Free Association, Tatum prossimamente lavorerà anche all'adattamento di Six Years targato Netflix, progetto che lo vedrà impegnato sia come produttore che come interprete principale.