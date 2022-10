Dodgeball, Justin Long sul sequel:'Vince Vaughn ha un'idea'

Dodgeball - Palle al balzo è una delle commedie americane più apprezzate dei primi anni 2000, con un cast ricco di future star del genere negli Stati Uniti. Nel corso di un'intervista rilasciata a Comicbook per presentare il suo ultimo film, Barbarian, Justin Long ha accennato al sequel di Dodgeball citando il collega Vince Vaughn.

"Faccio un podcast con mio fratello chiamato Life is Short e quando abbiamo avuto Ben Stiller ho chiesto a Ben di questo perché avevo appena lavorato con Vince Vaughn. Vince ha scritto questo film, è una sorta di parodia dei film di Natale in uscita a dicembre chiamato Christmas with the Campbells; quindi sono stato molto con Vince e mi ha detto che ha questa grande idea per un sequel [di Dodgeball]. Non so se l'ha già presentata a Ben ma in un certo senso ho preparato il campo, sentivo di dover facilitare le cose" ha dichiarato Long sul collega; Ben Stiller aveva ingaggiato uno sceneggiatore nel 2013 ma poi non se ne fece più nulla.



L'attore, conosciuto per film come La verità è che non gli piaci abbastanza e Die Hard - Vivere o morire, ha manifestato il proprio interesse per un ritorno nel sequel:"Certo che mi piacerebbe farlo e spero che finisca per accadere, ma penso che Ben sia un po' come mi ha detto nel podcast, un po' timoroso nel fare un sequel di qualcosa così amato, qualcosa che piace così tanto alla gente. È molto rischioso, non vuoi rovinare l'originale, vuoi qualcosa di altrettanto buono. Penso che sia un po' diffidente su questo, ma spero che se ne occupi. Vince è una persona molto convincente, quindi spero solo che Vince possa convincerlo con la sua idea. È un'idea divertente, non voglio dire che cos'è".

Scoprite i motivi che rendono Dodgeball un capolavoro della commedia dei primi anni 2000.