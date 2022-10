Dodgeball 2, Ben Stiller tentenna: 'È molto rischioso, rovineremmo l'originale'

Nell'ormai lontano 2013 Ben Stiller ingaggiò uno sceneggiatore per iniziare a lavorare a Dodgeball 2. Una delle commedie cult dei primi anni 2000 ha da tempo in ballo un seguito, anche se pare nessuno sia realmente intenzionato a realizzarlo. Ora è lo stesso Stiller a temere di rovinare tutto.

Probabilmente del gruppo di atleti falliti e del maldestro tentativo di salvare la loro piccola palestra, non vedremo a breve un seguito. Se per molto tempo si è parlato di voler dare un continuo al film iconico del 2004, diretto da Rawson Marshall Thurber ora è proprio uno degli artisti a far calare il gelo sul progetto. Dopo la reunion del cast nel 2017 in occasione di una raccolta fondi di beneficenza, molti avevano pensato che il ritornare nei panni dei loro personaggi avrebbe riacceso la scintilla non solo in Vince Vaughn, ma anche in Ben Stiller.



Secondo le dichiarazioni di Justin Long, però, pare che proprio Stiller sia il più timoroso all'idea di un sequel: "Ben è un po' titubante all' idea di fare un sequel di qualcosa di così amato, qualcosa che piace così tanto alla gente. È molto rischioso, non vorrebbe rovinare l'originale, vorrebbe qualcosa di altrettanto buono. Spero che ci ripensi", continuando: "So che Ben ama Dodgeball e adora quel personaggio. Ricordo quanto si divertiva a giocarci. Rideva sempre. Quando anni dopo ci siamo riuniti per fare una piccola mini-reunion per beneficenza e Ben si è rimesso i baffi, mi ricordo che parlava di quanto lo rendesse felice interpretare di nuovo White Goodman e di quanto fosse divertente quel personaggio. So che Vince ha un'idea grandiosa e si tratta solo di coinvolgere Ben".

In effetti Vince Vaughn pare avere le idee abbastanza chiare su Dodgeball 2, tocca solo convincere il caro vecchio Ben!