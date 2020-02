Il VR riunisce una madre con la figlia morta: un documentario immortala l'incredibile

I Met You è un nuovo documentario che racconta quello che, fino a pochi giorni fa, sembrava impossibile: l'incontro tra il mondo dei vivi e quello dei morti.

Non un'esperienza sovrannaturale, però, ma assolutamente digitale grazie alle nuove tecnologie del VR: tramite un visore per la realtà virtuale e dei sensori da applicare sul corpo, Jang, una donna coreana che nel 2016 ha perso la figlia di sette anni Nayeon a causa di una malattia incurabile, ha potuto rincontrare la bambina in un mondo simulato progettato appositamente per il documentario televisivo della Munhwa Broadcasting.

Potete trovare il sensazionale trailer in calce all'articolo, mentre nel link della fonte (che trovate sempre in basso) potete vedere alcuni estratti del film.

Nei filmati disponibili, realizzati per sottolineare lo stacco tra il mondo reale della madre Jang (circondata dal green screen) e quello virtuale in cui vive Nayeon, anche il punto di vista esterno del papà della bambina, di suo fratello e di sua sorella, tra lacrime di commozione e voce rotta di gioia.

"Ho vissuto un momento felice, il sogno che ho sempre voluto vivere" ha dichiarato Jang, incapace di trattenersi: "E' stato come entrare in paradiso".

Si tratta del primo esperimento in assoluto in questa direzione "paranormale", con la defunta riprodotta in 3D grazie all'ausilio di una serie di foto della vera Nayeon, che sono state fondamentali per il team di sviluppo per replicarne l'aspetto.

Secondo voi in che direzione si muoverà questa nuova tecnologia, e quali implicazioni rappresenta? Discutiamone nei commenti.