Il documentario su Hideo Kojima sarà soltanto una vuota apologia del game designer?

Il documentario su Hideo Kojima è stato presentato attraverso un trailer che ha anticipato il film in uscita al Tribeca Film Festival il 17 giugno 2023. Il tono della narrazione, però, con tutto il rispetto per lo straordinario autore della saga di Metal Gear solid, non convince del tutto e fa pensare a un prodotto eccessivamente celebrativo.

Vi abbiamo già mostrato il trailer del documentario sul game designer Hideo Kojima presentato dalla Kojima Productions e, mentre siamo in attesa di avere riscontri sulla qualità del biopic, segnaliamo una diffidenza diffusa in merito a quella che già appare come un’apologia forse eccessiva del maestro della narrazione videoludica.

Il trailer si apre infatti con le parole di Geoff Keighly che definisce Kojima come quello che probabilmente è il più conosciuto Game creator del mondo, seguito a ruota dalle dichiarazioni di Guillermo del Toro che lo apostrofa come un maestro all’intero dell’universo del gaming.

Sicuri che nessuno abbia niente da ridire a proposito della fama e della grandezza del creatore di Death Stranding, è evidente che i fan vorrebbero un prodotto capace più di investigare sul processo creativo che sta dietro le sue opere piuttosto che assistere a una mera celebrazione di un autore che non necessita certo di operazioni commerciali di questo tipo.

A proposito delle sue prossime produzioni hollywoodiane, Hideo Kojima ha parlato della trasposizione di Death Stranding affermando di voler creare un film d’autore.