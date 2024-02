Il docufilm musicale che sta spaccando Netflix: è primo in top 10!

Non solo squali cocainomani su Netflix, per fortuna, dato che in queste ore c'è un docufilm musicale che sta letteralmente spaccando la piattaforma di streaming on demand in Italia, un film che in pochi giorni ha già conquistato la prima posizione dei titoli più visti.

Stiamo parlando di We are the world - La notte che ha cambiato il pop, nuovo documentario di Bao Nguyen dedicato alla realizzazione di una delle più leggendarie hit della storia musicale, il singolo We are the world, e alla caotica notte in cui fu registrato alla presenza e con l'aiuto delle più grandi star di sempre.

Il regista documentarista, divenuto famoso con Be Water, racconta gli ostacoli e la corsa contro il tempo per la creazione dell'iconica canzone, pensata per contribuire ad un'imponente raccolta fondi (che dura ancora oggi) per combattere la fame in Africa. Prodotta dal leggendario Quincy Jones, la canzone è stata scritta da Lionel Richie e Michael Jackson, all'apice della loro fama, e comprende assoli di star come Bob Dylan, Diana Ross, Cyndi Lauper, Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Kenny Rogers e molti altri ancora...compresa la quasi inclusione di Prince: tra aneddoti incredibili e filmati d'archivio che vi faranno emozionare, sarà letteralmente impossibile restare indifferenti davanti al lavoro di Bao Nguyen e ai racconti di Lionel Richie.

