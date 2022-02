Doctor Strange 2: Charles Xavier entrerà davvero nel MCU?

La presenza di Charles Xavier, interpretato da Patrick Stewart nei film degli X-Men, ha ora fatto venire il dubbio ai fan , i quali temono una delusione come stato per Ralph Bohner, personaggio interpretato da Evan Peters in Wandavision. Infatti, il cameo fece credere a tutti che la serie di Diseny+ avesse integrato il Quicksilver della Fox nel MCU.

Altri contenuti per Doctor Strange in the Multiverse of Madness