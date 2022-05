Doctor Who, Yasmin Finney sarà Rose per il 60esimo anniversario della serie

Dopo l'incredibile annuncio del ritorno di David Tennant e Catherine Tate in Doctor Who per il 60esimo anniversario dello show, diamo il benvenuto anche a Yasmin Finney nel ruolo di Rose.

Sì, avete sentito bene.

L'attrice di Heartstopper porterà sullo schermo Rose, ma sarà proprio quella Rose?

Difficile dirlo, considerato il fato che le parole dello showrunner di Doctor Who Russell T. Davies sono state le seguenti: "La vita nel mondo di Doctor Who si fa sempre più luminosa e selvaggia, e come può esserci un'altra Rose? Lo scoprirete nel 2023, ma è stata una gioia assoluta poter dare il benvenuto a Yasmin sul set di Doctor Who. Ci siamo tutti innamorati di lei in Heartstopper, una di quelle serie che cambiano il mondo, e ora Yasmin può cambiare l'intero Whoniverse!".

Finney, dal canto suo, ha commentato così l'ingresso nel cast: "Se qualcuno avesse detto alla me di 8 anni che un giorno sarei stata parte di questo iconico show, non ci avrei creduto nemmeno in un milione di anni. Questa serie ha un posto speciale nel cuore di così tante persone, ed essere notata come attrice trans da niente meno che Russell T. Davies non ha solo reso migliore la mia giornata, ma la mia vita. Non vedo l'ora di iniziare questo viaggio e che voi possiate vedere come sboccerà la mia Rose. Preparatevi!".

E mentre non sappiamo ancora in cosa consisterà lo speciale ("Forse è una storia mancante, di quelle accadute e mai raccontate. O un mondo parallelo. O un sogno, un inganno, un flashback" affermava Davies stuzzicando la curiosità dei fan), sappiamo che sono già in corso le riprese (potete vedere le foto di David Tennant sul set) e che farà il suo debutto nel 2023.