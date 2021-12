Doctor Who 14, Steven Moffat: 'I piani di Russell T. Davies per lo show sono fantastici!'

Se siete fan di lunga data di Doctor Who ricorderete l'era d'oro in cui Steven Moffat e Russell T. Davies sfornavano una storia dopo l'altra... E ora quei tempi stanno per tornare, almeno secondo quanto affermato da Moffat.

Qualche mese fa è stato infatti annunciato l'addio di Chris Chibnall e Jodie Whittaker alla celebre serie britannica, lasciando dunque vacanti sia il posto di showrunner che di protagonista di Doctor Who.

E sebbene al momento brancoliamo nel buio su chi possa essere il prossimo interprete del Dottore, una cosa che è stata comunicata fin da subito è che Russell T. Davies tornerà alla guida di Doctor Who. Notizia che ha sconvolto persino l'amico e collaboratore Steven Moffat, con il quale ha lavorato a lungo allo show in passato.

"Non avevo idea che Russell sarebbe tornato, me lo ha rivelato la notte prima dell'annuncio" ha raccontato Moffat in un recente Q&A "Mi è arrivata questa mail, e io stavo tornando a casa dal ristorante. Ricordo di aver pensato 'Ma è reale? Se domani mattina al mio risveglio questa email ci sarà ancora, allora è vero!'".

"Così il giorno dopo l'ho chiamato e gli chiesto 'Hai riletto The Writer's Tale [raccolta di email scambiate tra Davies e il giornalista del Doctor Who Magazine Benjamin Cook]? Lo hai fatto? Perché credo che dovresti!'. E lui 'Oh no, ora voglio farlo di nuovo! Sono semplicemente entusiasta... Sono elettrizzato!'"

Davies, a quanto pare, ha anche condiviso i suoi piani per il futuro della serie con Moffat, che rassicura "Mi ha raccontato cosa ha in mente, ed è fantastico. Voglio dire, dopotutto è il miglior sceneggiatori di serie drammatiche in tv, e vuole tornare al timone di Doctor Who. Non può che essere una grande notizia per i fan di Doctor Who".

E voi, siete d'accordo? Fateci sapere nei commenti.