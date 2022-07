Doctor Stranger Things: Hopper diventa lo Stregone Supremo in questa nuova fanart

In attesa di notizie ufficiali su Doctor Strange 3 e a pochi giorni di distanza dal debutto su Netflix degli episodi finali di Stranger Things 4, un utente del web ha voluto fondere queste due grandi produzione di successo in un'incredibile fanart.

Come potete vedere voi stessi dall'immagine riportata in calce alla notizia, riprendendo quello che è lo stile di What If...?, Lyle Cruse ha di fatto trasformato Hooper nello Stregone Supremo, ponendolo a difesa della sua piccola e amatissima Undi, contro qualsiasi minaccia esterna. La fanart mostra il titolo esplicativo di Doctor Stranger Things, fondendo i titoli di quelle che sono due delle produzioni di successo degli ultimi anni, una targata Marvel per il cinema e l'altra, prodotta da Netflix in ambito delle serie tv.

Hopper è stato immortalato con la sua divisa da capo della Polizia di Hawkins ma, sulle sue spalle troviamo anche il classico mantello rosso con cui siamo abituati a vedere il Doctor Strange di Benedict Cumberbath. L'Undi di Millie Bobby Brown invece, è stata ritratta con i capelli lunghi e un abbigliamento visto proprio nella quarta stagione di Stranger Things, quando la ragazzina di Hawkins è stata bullizzata sulla pista di pattinaggio dalla terribile Angela e dagli altri studenti della sua nuova scuola a Leonora in California.

Cosa ne pensare di questa fanart? Ditecelo nei commenti.