Doctor Strange 2, confermata la presenza di tre amati personaggi Marvel? Ecco l'indizio!

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sarà probabilmente uno dei film più rocamboleschi tra i prossimi in arrivo nel Marvel Cinematic Universe, insieme a Spider-Man: No Way Home, che vede sempre la presenza del personaggio di Benedict Cumberbatch. In uno dei nuovi aggiornamenti potrebbero essere state confermate alcune presenze importanti.

Abbiamo già parlato del fatto che Tom Hiddleston è rumoreggiato per Doctor Strange 2, ma adesso in un nuovo aggiornamento proveniente dal sito IMDB, scopriamo che molto probabilmente nel cast del film di Sam Raimi compariranno anche altri amati personaggi della serie Loki, arrivata in streaming su Disney+ la scorsa estate e la prima svolta narrativa del Marvel Cinematic Universe con lo sconvolgimento del Multiverso.

Secondo il sito nel cast sono contati anche Chris Brewster, Matt LaBorde e Sarah Irwin, che in Loki erano rispettivamente le controfigure di Owen Wilson, Tom Hiddleston e Sophia DiMartino. Questa potrebbe essere una definitiva conferma della presenza di questi tre grandi personaggi Marvel nel film Doctor Strange in the Multiverse of Madness e non sarebbe una grossa sorpresa ritrovarli ad avere a che fare con le conseguenze dell'apertura del Multiverso Marvel.

Con le riprese aggiuntive di Doctor Strange 2 in corso, cerchiamo di capire quando potrebbe essere diffuso un primo trailer di Doctor Strange 2. Grace Randolph di Beyond the Trailer ha infatti comunicato che il primo trailer di Doctor Strange 2 dovrebbe arrivare insieme a Spider-Man: No Way Home, che uscirà nelle sale statunitensi il 17 dicembre, o poco dopo l'arrivo del film sull'Uomo Ragno nei cinema. Mancherebbe dunque pochissimo.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sarà un prodotto ambizioso, in cui lo Strange di Cumberbatch si ritroverà ad affrontare il Multiverso, potendo contare sull'aiuto del Wong di Benedict Wong e della Wanda Maximoff di Elizabeth Olsen.