Doctor Strange vs Scarlet Witch, chi è più forte? Risponde Sam Raimi

Chi è più forte tra Doctor Strange e Scarlet Witch? Sam Raimi, il regista del prossimo film del Marvel Cinematic Universe Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ha provato a rispondere alla domanda che i fan si stanno ponendo da mesi.

Mentre parlava con Fandango, a Raimi - che con Doctor Strange nel Multiverso della Follia torna alla regia di un film di supereroi quindici anni dopo Spider-Man 3 con Tobey Maguire (a proposito, guardate il nuovo trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia) - è stato chiesto chi avrebbe vinto in una battaglia tra Doctor Strange e Scarlet Witch. Questa la risposta del regista:

"Questa è una domanda che mi faccio anche io da quando andavo in terza elementare, la facevo anche ai bambini che giocavano con me al parco. Chi è più forte, questo personaggio o quel personaggio? Penso che la magia di Wanda, nella tradizione Marvel, sia un potere più forte di quasi tutti gli altri. D'altro canto, Dottor Strange ha una conoscenza delle arti mistiche che Wanda non ha...Le padroneggia molto meglio. Se dovessi metterli l'uno contro l'altro, non lo so, forse dipenderebbe dalle loro varie varianti. Nel Multiverso potrebbe esserci un Doctor Strange più potente della Wanda del MCU, oppure potrebbe esserci una Wanda più potente della nostra Wanda. Non lo so, a causa di queste versioni alterate, è tutto un miscuglio di possibilità."

