Doctor Strange e Tribunale Vivente vs Thanos in una scena scartata di Avengers: Endgame

Tra le tantissime idee scartate da Avengers: Endgame svelate durante il San Diego Comic-Con, ce n'è una in particolare che avrebbe fatto la felicità di molti fan Marvel.

Gli sceneggiatori del film Christopher Markus e Stephen McFeely hanno infatti svelato che inizialmente, durante la battaglia finale del film dei Russo, Doctor Strange avrebbe dovuto ottenere la sua rivincita nei confronti di Thanos attraverso un ambizioso combattimento mentale.

In sostanza, una volta tornato in vita grazie allo schiocco di dita di Hulk, il personaggio di Benedict Cumberbatch avrebbe affrontato il villain di Josh Brolin e, con un incantesimo, l'avrebbe portato in una dimensione illusoria: qui Thanos sarebbe stato messo di fronte ai suoi innumerevoli crimini e giudicato colpevole da Tribunale Vivente.

L'idea però è stata scartata perché ritenuta troppo confusionaria per il pubblico generalista: nel bel mezzo dell'atto finale del film non ci sarebbe stato il tempo per introdurre Tribunale Vivente a tutti coloro che non ne hanno mai sentito parlare o letto nei fumetti, quindi la scena è stata eliminata in una delle prime revisioni della sceneggiatura.

Per altri approfondimenti, scoprite una scena tagliata in cui Thanos staccava la testa a Cap o un'altra, ispirata a Old Man Logan di Mark Millar, in cui Thanos uccideva gli Avengers del 2012 per poi mostrarli come trofei agli Avengers del presente. Inoltre, gli sceneggiatori hanno anche svelato il destino di Gamora dopo lo schiocco di dita di Iron Man.