Doctor Strange in the Multiverse of Madness: ci sarà anche QUEL villain?

Doctor Strange 2 è in dirittura di arrivo e in attesa di scoprire cosa accadrà al nostro Stregone dopo i fatti di Spider-Man: No Way Home, sul web iniziano a circolare voci sul possibile villain che vedremo nel corso di questa nuova pellicola del MCU.

Quelli che hanno già visto il terzo capitolo dell'Uomo Ragno, sanno che la seconda scena post credit riguarda proprio Doctor Strange in the Multiverse of Madness, presentando di fatto quello che potrebbe essere uno degli antagonisti di Benedict Cumberbatch nel corso di questa pellicola.

Strange e America Chavez infatti, possono essere visti combattere un enorme mostro con un occhio solo nel bel mezzo di una strada di New York e stando alle ultime ipotesi potrebbe essere Shuma-Gorath o, più probabilmente stando al merchandise, potrebbe trattarsi di Gargantos, un personaggio apparso in due fumetti della Silver Age con Namor e il popolo di Atlantide.

Per adesso comunque, i particolari su questo film sono ancora piuttosto scarsi e come spesso succede in questi casi, la Marvel tenta il tutto e per tutto allo scopo di secretare il maggior numero di informazioni possibili. Tra tanta incertezza una cosa è certa, Benedict Cumberbatch sarà ancora a lungo Doctor Strange e questo, fan ben sperare per il futuro di uno dei personaggi più amati del MCU.