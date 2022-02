Doctor Strange in the Multiverse of Madness, su Twitter arrivano le emoji del film!

L'uscita del nuovo trailer di Doctor Strange in the Multiverse of Madness durante il Super Bowl ha acuito la Doctor Strange-mania che presumibilmente ci accompagnerà fino al prossimo 6 maggio, giorno del debutto del film con Benedict Cumberbatch: per avere il polso dello stato d'animo dei fan, come sempre, basta dare un'occhiata ai social.

Social che, in queste ore, si prestano ovviamente al solito delirio collettivo che vede protagonisti i fan Marvel in occasioni del genere: mentre prende il via la gara all'ipotesi più fantasiosa (ma forse neanche troppo) su questo o quel personaggio apparso nel trailer del film di Sam Raimi, dunque, Twitter ha pensato bene di incoraggiare tutto ciò con delle emoji nuove di zecca.

Come qualcuno non ha tardato a notare, infatti, sono disponibili da qualche ora sul social dei cinguettii delle emoji associate ai principali personaggi che ritroveremo nel film targato MCU: si va dall'ovvio Doctor Strange a Scarlet Witch, passando per l'immancabile Wong e Christine Palmer, fino ad arrivare alla new entry America Chavez.

Per utilizzare le nuove emoji basterà digitare l'hashtag relativo al nome del personaggio interessato: siamo piuttosto certi che, da qui a maggio, il popolo di Twitter non mancherà di farne abuso con il beneplacito del fandom tutto! A proposito di teorie, intanto, qualcuno crede di aver visto Captain Marvel nel trailer di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.