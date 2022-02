Doctor Strange in the Multiverse of Madness, tre Benedict Cumberbatch nei nuovi promo art

Non c'è due senza tre nei nuovo promo art di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dove vediamo non una, non due, ma ben tre versioni del personaggio interpretato da Benedict Cumberbatch nel MCU.

Negli ultimi giorni abbiamo potuto dare un'occhiata a nuovi materiali promozionali di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, e da questi abbiamo appreso che nel film non vedremo solo una Variante dello Stephen Strange che conosciamo, ma addirittura due (o forse dovremmo dire, almeno due?)!

Se, infatti, la presenza di una "versione cattiva" di Strange (sarà forse lo stesso Strange Supremo di What If...?) era già più che annunciata, essendo stata confermata anche dal primo trailer del film diretto da Sam Raimi, questa nuova Variante dovrebbe rispondere al nome di Defender Strange, e riprendere quella parte dei fumetti in cui tra i creatori e membri originali del gruppo di eroi noti appunto come Defenders erano vi era proprio Strange, assieme a Hulk e Namor.

La sua inclusione nel film è certamente fonte di speculazioni, poiché se davvero Namor debutterà in Black Panther: Wakanda Forever, a questo punto avremmo tutti e tre i personaggi nel MCU nello stesso momento.

In più non sappiamo che dinamica si verrà a creare tra le tre versioni di Strange, e come agirà lo Stephen che conosciamo nella pellicola...

La rete di misteri riguardante Doctor Strange in the Multiverse of Madness continua a infittirsi, e probabilmente riusciremo a capire tutto solo una volta che il film arriverà nelle sale, a maggio 2022.