Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il trailer ha superato i record di Spiderman?

Il trailer di Doctor Strange in the Multiverse of Madness andato in onda durante il Super Bowl è riuscito a guadagnare un impressionante numero di visualizzazioni nelle sue prime 24 di 'vita', ma saranno bastate a superare il record del trailer di Spider-Man: No Way Home?

La risposta è: neanche lontanamente. Secondo quanto riportato, infatti, il trailer di Doctor Strange in the Multiverse of Madness ha ottenuto oltre 93 milioni di visualizzazioni tra YouTube, Facebook, Instagram e Twitter nelle prime 24 ore, con la Disney che inoltre ha affermato che il promo più breve di 30 secondi ha registrato 143 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore.

Sebbene si tratti di numeri davvero alti, non si avvicinano minimamente a quelli totalizzati in 24 ore da Spider-Man: No Way Home e Avengers: Endgame, rispettivamente al primo e al secondo posto di questa speciale classifica con 355 milioni di visualizzazioni e 289 milioni. Tuttavia Doctor Strange ha 'vinto' il gioco dei trailer cinematografici del Super Bowl, piazzandosi davanti a Jurassic World: Dominion e ai suoi 86,82 milioni di visualizzazioni. Come vi abbiamo segnalato ieri, infine, è stata Amazon a trionfare su tutti lo scorso weekend: il trailer de Il Signore degli Anelli Gli anelli del Potere ha surclassato chiunque con 257 milioni di visualizzazioni, una cifra che ha siglato il nuovo record di tutti i tempi per qualsiasi trailer trasmesso durante il Super Bowl (e l'unica in grado di avvicinarsi ad Endgame da diversi anni a questa parte).

Doctor Strange in the Multiverse of Madness uscirà in Italia dal 4 maggio prossimo.