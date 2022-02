Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il nuovo trailer mostra Charles Xavier?

Il Super Bowl riserva sempre grandi sorprese, e quest'anno non sarà da meno. Tanti i trailer attesi nel corso di uno degli eventi statunitensi più importanti dell'anno. Il primo ad arrivare è quello di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, che troverete in cima all'articolo, e che è stato accompagnato anche dal poster ufficiale.

"L'incubo inizia". Queste le parole di Strange nel nuovo trailer, in cui lo Stregone spiega che ha fatto ciò che era necessario. Tuttavia sembra che sia arrivato il momento dei conti, dopo che ha giocato con la timeline più volte negli ultimi tempi. Come vediamo in queste immagini, diversi saranno i ritorni in questo secondo incredibile capitolo delle avventure di Doctor Strange. Ci sarà infatti Chiwetel Ejiofor come Mordo, il solito Benedict Wong, ovvero il nuovo Stregone Supermo, Xochitl Gomez nei panni di America Chavez ed Elizabeth Olsen aka Wanda Maximoff, che avrà un ruolo importante nella pellicola. In queste immagini vediamo anche Rachel McAdams, che tornerà come Christine Palmer.

Ma non finisce qui, perché ci aspettiamo di vedere molti altri personaggi. Secondo un recente leak di Doctor Strange 2, e a quanto ci sembra a giudicare dal trailer, ci sarà infatti anche il ritorno di Charles Xavier, interpretato da Patrick Stewart. E vedremo con certezza altre versioni dello stesso Strange (e presumibilmente non solo di lui, come anticipano anche queste immagini).

Siete pronti? Guardate con noi l'esplosivo nuovo trailer di Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Sembra che ci sarà da divertirsi. Il film arriverà in sala a partire dal 4 Maggio 2022.