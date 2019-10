Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ecco il trailer (ma è un fan-made)

Che Doctor Strange abbia acquisito maggior popolarità tramite il suo ruolo in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame rispetto a quanta ne avesse guadagnata col suo primo film stand-alone è ormai un dato di fatto.

Nel 2016 il film di Scott Derrickson ottenne buone recensioni e buoni incassi, ma in generale il prodotto risultò ad un occhio più attento fin troppo simile ad Iron Man di Jon Favreau, elementi mistici a parte. Forse anche per questo i Marvel Studios hanno atteso così tanto per annunciare un sequel del film, che quando uscirà, nella primavera del 2021, lo farà a ben cinque anni dal precedessore.

In mezzo però grazie ai due blockbuster dei fratelli Russo il personaggio di Benedict Cumberbatch si è guadagnato il rispetto dei fan di tutto il mondo, diventando un vero e proprio personaggio di punta del Marvel Cinematic Universe, conosciuto perfino a chi, paradossalmente, aveva saltato l'appuntamento in sala con lo stand-alone. Non a caso un sondaggio ha nominato proprio Doctor Strange in the Multiverse of Madness il film più atteso dell'intera Fase 4 del MCU, e per ingannare questa attesa un fan del MCU ha già montato un bellissimo e suggestivo trailer, che potete vedere in calce all'articolo.

