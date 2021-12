Doctor Strange in the Multiverse of Madness: nel trailer c'è un riferimento agli X-Men?

Questo pomeriggio i Marvel Studios hanno svelato ufficialmente il poster e il trailer di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, e i fan si sono immediatamente resi conto di un grosso riferimento agli X-Men della vecchia 20th Century Fox.

Nel breve spazio dedicato alla famosa fanfara Marvel, che mostra il celebre logo dei Marvel Studios, alcuni fan dall'occhio particolarmente aguzzo hanno notato che la scritta della casa di produzione che 'griffa' ogni film MCU in pochi secondi nel trailer si divide in diverse sezioni, un'eco del design di What If...?: tra queste diverse sezioni che, sommate, compongono il logo dei Marvel Studios si possono notare porzioni del logo Marvel originale utilizzato per il film degli X-Men (utilizzato anche per tutti gli altri film 'Marvel classici', come Hulk di Ang Lee e Spider-Man di Sam Raimi). All'inizio del MCU, tra l'altro, anche i Marvel Studios utilizzavano questo 'logo classico' aggiungendo la parola "Studios" per distinguerlo.

Se siete confusi, potete farvi un'idea più precisa guardando l'immagine in calce all'articolo, o riproducendo il trailer di Doctor Strange in the Multiverse of Madness (il logo Marvel Studios compare intorno al minuto 00:40).

Come sappiamo nei mesi scorsi si è parlato in lungo e in largo del possibile ritorno dei personaggi di X Men in Doctor Strange 2 grazie all'introduzione del Multiverso, e sicuramente questo indizio barra easter-egg relativo al 'logo-multiversale' dei Marvel Studios darà ai fan spunti sui quali discutere. Voi cosa ne pensate? Dopo Spider-Man: No Way Home, siamo di fronte ad un nuovo 'segreto di Pulcinella'? Ditecelo nei commenti.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness arriverà al cinema in Italia dal 4 maggio prossimo.