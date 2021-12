Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il trailer debutterà alla fine di Spider-Man?

Da qualche giorno i rumor sul trailer di Doctor Strange in the Multiverse of Madness hanno iniziato a far discutere i fan del MCU, ma ora una nuova indiscrezione è destinata a mandare gli appassionati letteralmente in delirio.

Secondo quanto è stato riportato in queste ore dai principali insider hollywoodiani, la seconda scena post-crediti di Spider-Man: No Way Home sarà effettivamente un teaser trailer completo per Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Cinema Review è stato il primo a dare la notizia e, subito dopo alcuni volti noti del panorama degli 'scooper dei social' - come gli affidabili ViewerAnon e BigScreenLeaks - hanno confermato il rapporto.

La mossa di proiettare il trailer di Doctor Strange in the Multiverse of Madness subito dopo la conclusione di No Way Home sarebbe sicuramente di grande effetto per i Marvel Studios, considerato quanto - secondo le indiscrezioni - i due titoli saranno legati: come saprete lo Stregone Supremo di Benedict Cumberbatch avrà un ruolo fondamentale nel film con Tom Holland, per poi ricoprire quello di protagonista nel misterioso sequel della sua saga stand-alone, che vedrà il ritorno di Elizabeth Olsen come nei panni di Wanda.

Tra l'altro questa non sarebbe la prima volta che i Marvel Studios presentano un teaser trailer dei propri film in uscita alla fine di uno dei loro progetti: in precedenza la strategia era stata utilizzata anche per Captain America: The First Avenger, che presentava un primo teaser per The Avengers come post-credit.

Nel frattempo, vi chiediamo: quali saranno i Multiversi nel film di Sam Raimi?