Doctor Strange in the Multiverse of Madness, nuovo teaser: 'Manca un mese'

Dopo l'ultimo teaser trailer per Doctor Strange in the Multiverse of Madness, i Marvel Studios propongono ai fan un nuovo spot ufficiale per festeggiare il mese che li separa dall'uscita del prossimo, attesissimo capitolo del Marvel Cinematic Universe con protagonista Benedict Cumberbatch.

Il filmato promozionale, disponibile come al solito in calce all'articolo, anticipa l'uscita del nuovo film diretto da Sam Raimi, che arriverà negli Stati Uniti tra esattamente un mese, il 6 maggio: nel Regno Unito il film debutterà con un giorno d'anticipo, dal 5 maggio, mentre in Italia saremo ancora più fortunati dato che i primi spettacoli per il cinecomic MCU apriranno i battenti dal 4 maggio.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia, questo il titolo ufficiale italiano, è interpretato da Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stühlbarg e Rachel McAdams. Secondo i rumor, che tirano in ballo tantissimi camei, potrebbero apparire anche Patrick Stewart, Tobey Maguire e addirittura Tom Cruise in una variante di Iron Man. Il film è diretto da Sam Raimi, che torna alla regia di un cinecomic dopo la seminale trilogia classica di Spider-Man, ed è prodotto da Kevin Feige, con una sceneggiatura scritta da Michael Waldron, showrunner e creatore dell'acclamata serie tv Loki: stando alle indiscrezioni, anche Tom Hiddelston dovrebbe comparire nel film nei panni del Dio dell'Inganno, con la trama che si ricollegherà agli eventi di WandaVision, Loki, What If e Spider-Man: No Way Home.

Nel frattempo, in queste ore si è parlato anche di un possibile esordio del nuovo Wolverine. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.