Doctor Strange in the Multiverse of Madness, quali segreti svela la trama ufficiale?

Il trailer di Doctor Strange in the Multiverse of Madness ha scatenato le aspettative dei fan, facendo schizzare il nuovo cinecomic Marvel Studios in testa alle classifiche dei film più attesi del 2022, e adesso la nuova trama ufficiale non farà che gettare benzina sul fuoco dell'hype.

Il sito ufficiale di Disney Japan, infatti, in queste ore ha caricato una nuova sinossi per il cinecomic diretto da Sam Raimi, che recita: "Ora che, dopo gli eventi di Avengers: Endgame, Iron Man e Capitan America non ci sono più, lo Stregone Supremo Doctor Strange dovrebbe iniziare a svolgere un ruolo più attivo e centrale negli Avengers. Tuttavia, avendo usato la magia per manipolare il tempo e lo spazio a proprio piacimento sfoderando un incantesimo proibito che è considerato il più pericoloso di tutti, Strange ha aperto la porta alle misteriose follie del 'Multiverso'. Per riportare ordine in un mondo in cui tutto sta cambiando, Strange cerca l'aiuto del suo fedele alleato Wong, l'attuale Stregone Supremo, e la maga più potente del creato, Scarlet Witch ... ma una terribile minaccia incombe sull'umanità e sull'intero universo, e tutti i loro poteri combinati potrebbero non bastare. Perché contro i nostri eroi sta arrivando qualcuno che assomiglia proprio a Doctor Strange..."

La sinossi di Doctor Strange in the Multiverse of Madness dunque non rivela molte informazioni segrete o inedite, e sicuramente si allinea al primo teaser pubblicato dai Marvel Studios. In quel filmato, infatti, una voce fuori campo suggeriva che il cattivo del film (o per lo meno uno dei cattivi) sarà nientemeno che il Doctor Strange malvagio, una drammatica e oscura Variante del supereroe rivisto recentemente in Spider-Man: No Way Home che è stata presentata ai fan durante gli eventi della serie tv What If...?, disponibile su Disney Plus.

Ma di segreti sicuramente il film di Sam Raimi ne avrà parecchi da rivelare: dopo i leak su Charles Xavier, infatti, un nuovo rumor avrebbe anticipato la presenza di un membro dei Fantastici 4 in Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.