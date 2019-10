Per Doctor Strange in the Multiverse of Madness è stata scelta una scrittrice emergente

Collider riporta in esclusiva che i Marvel Studios hanno ingaggiato la sceneggiatrice emergente Jade Bartlett per scrivere Doctor Strange in the Multiverse of Madness, atteso sequel del Marvel Cinematic Universe con Benedict Cumberbatch.

La Barlett si è fatta conoscere per la sua sceneggiatura Miller's Girl, che è stata votata nella Black List 2016 come il miglior script non prodotto dell'anno ad Hollywood prima di essere scelta da Good Universe, per la regia e la produzione di Seth Rogen e Evan Goldberg tramite il banner Point Grey. Da allora, è stata assunta dalla Universal e dal produttore Michael De Luca per adattare il romanzo di debutto di Chloé Esposito Mad, Bad and Dangerous to Know, che è descritto come un thriller sexy e cupamente comico incentrato su una donna che fa di tutto per rubare la vita perfetta della sua gemella.

Bartlett ha anche scritto la bozza più recente dell'imminente film horror di Mackenzie Davis The Turning.

Benedict Cumberbatch tornerà nei panni del Dr. Stephen Strange, e verrà affiancato ancora una volta da Benedict Wong. Nel film anche Elizabeth Olsen, dato che la storia sarà strettamente legata alla mini-serie WandaVision per Disney+. Il regista Scott Derrickson tornerà dal primo capitolo per dirigere anche questo sequel, in uscita il 7 maggio 2021.

Nel 2016, Doctor Strange ha incassato $677 milioni di dollari in tutto il mondo, e su Rotten Tomatoes vanta un 89% di recensioni positive da parte della critica e un 86% da parte del pubblico.

Secondo una teoria, Wanda diventerà la nuova villain del MCU.