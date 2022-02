Doctor Strange in the Multiverse of Madness: un rumor assicura la presenza di Wolverine!

Cresce a dismisura, giorno dopo giorno, il gigantesco cast proveniente da angolo dei cinecomic che potrebbe confluire in Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Grazie all'espediente del Multiverso, potremmo vedere le diverse varianti di What If... ?, un nuovo Iron Man e ben due X-Men: ora anche Wolverine, ma c'è una sorpresa.

Si aggiungono rumor su speculazioni dopo l’arrivo, durante il Super Bowl di domenica scorsa, del trailer del secondo capitolo sul Doctor Strange, definito da molti insider del settore il film più orrorifico che si sia mai visto nel corso del Marvel Cinematic Universe e che infatti vedrà il ritorno, alla regia di un cinecomic Marvel, di Sam Raimi, dopo il link creato con Spider Man No Way Home. Al trailer si è poi aggiunto una nuova locandina ufficiale, che con una manciata di frammenti di vetro ha preparato l’ingresso di una quantità di personaggi inimmaginabile, proveniente da ogni universo possibile. Il riferimento più diretto che ha fatto rizzare le orecchie ai più attenti, è stata la voce fuori campo di un personaggio sconosciuto all’interno del trailer.

Stephen Strange viene condotto al cospetto di un Tribunale del Multiverso per i suoi “crimini” e un uomo, ripreso da dietro e avvolto nell’oscurità, gli si para davanti mentre la suddetta voce afferma: “Dovremmo dirgli la verità”. In quelle parole è stata riconosciuta la voce di Patrick Stewart, lo storico interprete del Professor X nella sua versione anziana degli X-Men – mentre la più giovane è spettata a James McAvoy. Persino per bocca di Kevin Feige si parla da molto dell’imminente fusione fra il gruppo di mutanti e gli eroi dell’MCU, sbocco naturale dopo la fusione – economica, stavolta – fra la Disney e la Fox, acquistata dalla Casa di Topolino per la cifra record di 71 miliardi di dollari assieme a tutte le sue proprietà intellettuali. Fra queste spiccano I Simpson come anche il Futurama rinnovato per un revival, ma soprattutto l’universo degli X-Men che ora torna sotto l’egida unica dei Marvel Studios.

Ora però, nonostante il trailer sia apparentemente privo di qualunque riferimento al personaggio, nuovi rumor segnalano che il Professor X non sarà l’unico dei mutanti a debuttare in Doctor Strange 2. Joseph Deckelmeier, fonte normalmente attendibile degli Illuminerdi, ha infatti pubblicato un tweet (che trovate in calce) in cui afferma con sicurezza che nel film sarà presente anche una nuova variante di Wolverine, anche se con altrettanto grado di certezza nega possa essere interpretato da Hugh Jackman. Oltre al suo, un altro nome su cui scommettono i fan è quello di Deadpool, che in un certo senso è stato l’unico dell’universo X-Men a fare il proprio debutto nell’MCU grazie a un esilarante spot con Korg, l’amico di Thor.

Ovviamente questo Doctor Strange segnerà anche un importantissimo debutto per il futuro MCU, che sarebbe dovuto avvenire in realtà con un ruolo centrale poi tagliato in Spider-Man: No Way Home. Altri nomi più o meno papabili sono quelli di Iron Man e Captain Carter. Il primo, sono convinti i fan, apparirebbe nel trailer interpretato da Tom Cruise; mentre della seconda (molto più certa) si intravede lo scudo con la bandiera britannica come visto nell’episodio a lei dedicato in What if...?, serie animata incentrata proprio sulle alternative aperte dai Multiversi, di cui Evil Strange e Zombie Strange saranno esempi eloquenti.