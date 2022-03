Doctor Strange in the Multiverse of Madness: rivelata la durata del film MCU?

Dopo aver visto il nuovo teaser trailer di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, in queste ore sono emerse online le prime informazioni sulla durata del prossimo film del Marvel Cinematic Universe.

I cinema internazionali stanno infatti iniziando a preparare le proprie sale per accogliere il film di Sam Raimi, che inizierà ad essere distribuito in tutto il mondo nei primi giorni del mese di maggio, e stando alla rivendita di biglietti della catena brasiliana Ingresso, Doctor Strange in the Multiverse of Madness vanterà una durata di 148 minuti.

Al momento questo minutaggio non è confermato in via ufficiale, ma qualora le informazioni dovessero risultare accurate il sequel con Benedict Cumberbatch sarà uno dei film più lunghi del MCU, e andrebbe ad occupare il quinto posto di questa speciale classifica fianco a fianco a Spider-Man: No Way Home, che ha la stessa durata: ovviamente Avengers: Endgame rimane il titolo col minutaggio più elevato nel MCU, seguito da Eternals di Chloe Zhao e Avengers: Infinity War. Naturalmente rimanete sintonizzati, vi aggiorneremo sul minutaggio di Doctor Strange in the Multiverse of Madness quando ci saranno eventuali conferme o smentite.

Nel frattempo, a proposito di indiscrezioni, stando a quanto anticipato dal suo doppiatore tedesco in Doctor Strange 2 tornerà anche Loki di Tom Hiddleston: il nuovo capitolo MCU uscirà il 3 maggio in Italia, quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.