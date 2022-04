Doctor Strange in the Multiverse of Madness: rivelata la durata del film, è brevissimo!

Tolto forse Endgame, nessun film del MCU aveva tanti volti tutti insieme e tanto da raccontare e introdurre come Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Il Multiverso, Marvel Zombies, gli Illuminati, il Professor X, Captain Carter: ci si aspettava una lunghezza notevole. Invece il film sarà brevissimo: com'è possibile?

Se dovessimo elencare la quantità di materiale dai fumetti, dal passato e dal futuro dell’MCU oltreché da qualunque altro universo dei cinecomic vi possa venire in mente, col secondo capitolo sul Doctor Strange non finiremmo più. Basti solo pensare ai numerosi universi alternativi di What if in Doctor Strange 2 anticipati dai trailer e dai poster promozionali: dallo scudo di Captain Carter allo Strange Zombie dei Marvel Zombies. Si aggiungono nuove sul Professor X in Doctor Strange 2 e su quello che potrebbe portare con sé per quanto riguarda l’universo degli X-Men, da poco aggiunto da Disney con l’acquisizione di Fox.

E poi ancora America Chavez e tutto il potenziale narrativo aperto dal Multiverso, che porta ai rumor sul ritorno degli Spider Man di No Way Home. Basti solo pensare che persino Jared Leto apre a spiragli multiversali nel suo Morbius, che però è di Sony Pictures. Insomma, prima che vi venga il mal di testa, è chiaro che Doctor Strange 2 avrà tanta carne al fuoco come non si era mai vista. Tanto che in molti si aspettavano una durata record per il film, che si avvicinasse quantomeno al minutaggio messo a segno da Avengers: Endgame o dai grandi ensemble del MCU: in quel caso ci aggiravamo sull’ora e passa.

Bene, a quanto pare – e non ci si capacita di come sarà possibile condensare il tutto – la durata del film sarà infinitamente minore, rispetto a quanto si ripromette di mostrare. Solo 126 minuti, poco più delle due ore canoniche, secondo quanto anticipato da Fandango. Ora, non si tratta di una conferma ufficiale, ma la fonte è piuttosto autorevole e seria e non crediamo che abbia comunicato la durata senza un riscontro. Secondo alcuni però, si tratta di un buon segno: la dimostrazione che avere alla regia uno come Sam Raimi, non interessato ad allungare eccessivamente il brodo, alla fine pagherà. Voi avreste voluto una durata maggiore per un film del genere? Ditecelo nei commenti!