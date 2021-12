Doctor Strange in the Multiverse of Madness: le reazioni su Twitter dopo Spider-Man

Una delle scene post-credit di Spider-Man: No Way Home, ci ha lanciati verso il prossimo film dell'MCU in arrivo, ovvero Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ovviamente questo ha scatenato i fan, che hanno iniziato a parlare su Twitter del secondo film dedicato allo Stregone, facendolo entrare nei trend.

Vi avvisiamo che quanto segue potrebbe contenere informazioni spoiler sulle scene post-credit di Spider-Man: No Way Home, quindi se non avete ancora visto il film vi suggeriamo di continuare.

Tutti gli altri che già lo hanno visto, invece, sapranno che la seconda scena post-credit è praticamente il debutto del trailer di Doctor Strange 2. Nelle immagini in questione vediamo Elizabeth Olsen nei panni di Wanda Maximoff, che sarà fondamentale in questo film, e i due Strange (uno dei quali dovrebbe provenire dall'universo di What If...?).

Sicuramente non è la prima volta che la Marvel presenta un teaser trailer nella scena post-credit di un suo film. In Captain America: The First Avenger, datato 2011, è stato infatti presentato il film degli Avengers che sarebbe uscito l'anno successivo.

Dai primi commenti arrivati su Doctor Strange 2, in ogni caso, sembrerebbe che i fan attendano la pellicola con grande trepidazione. Che sarebbe arrivato in una scena post-credit di Spider-Man ormai si diceva da tempo, ma nessuno si aspettava che fosse così bello. O almeno, così ha sottolineato un utente su Twitter. Molti hanno inoltre apprezzato la sua interazione con Wanda, cosa importante, perché il personaggio interpretato da Elizabeth Olsen sarà un tassello fondamentale per questo film e per il futuro. Voi cosa ne pensate? Intanto diamo un'occhiata ai commenti sul web!