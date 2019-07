Doctor Strange in the Multiverse of Madness: le reazioni dei fan al titolo e al logo

Ora che gli eventi di Avengers: Endgame sono finalmente portato ad una conclusione un ciclo cominciato un decennio fa, il Marvel Cinematic Universe ora viaggia in direzioni diverse. Tra i progetti futuri, come annunciato al panel del San Diego Comic-Con c'è anche il sequel di Doctor Strange, con il ritorno di Benedict Cumberbatch.

Il film s'intitolerà Doctor Strange in the Multiverse of Madness e vedrà la star britannica protagonista insieme ad Elizabeth Olsen, nel ruolo di Scarlet Witch. Scott Derrickson è stato confermato alla regia anche di questo secondo capitolo.

Ora che titolo e logo sono stati svelati i fan hanno espresso tutti i loro pareri riguardo alle scelte della Marvel.



E la maggior parte ha commentato in maniera appassionata, affermando di essere speranzoso, emozionato ed entusiasta per quello che si prospetta come uno dei film più interessanti dei prossimi anni per quanto riguarda il Marvel Cinematic Universe.

Il film sarà direttamente collegato per la primavera 2021 alla serie WandaVision, che vedremo pubblicata sulla piattaforma streaming Disney+, pronta per fine anno e ricca di contenuti.

L'uscita nelle sale cinematografiche è stata fissata al 7 maggio 2021; i fan sono in attesa di conoscere le prossime avventure di Doctor Strange, dopo l'ottimo successo del primo film.

Nel film ci sarà Scarlet Witch mentre per sapere tutto quello che volete sulla Fase 4 della Marvel potete leggere gli aggiornamenti su Everyeye.it.