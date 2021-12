Doctor Strange in the Multiverse of Madness, un promo art tutto dedicato ad America Chavez

Tra i protagonisti di Doctor Strange in the Multiverse of Madness vi sarà anche l'America Chavez di Xochitl Gomez, alla quale sono dedicati anche questo nuovo promo art e un'inedita figure di Marvel Legends.

Dopo la diffusione online del primo trailer di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, continua ad arrivare nuovo materiale sul sequel diretto da Sam Raimi, e questa volta grande protagonista è il personaggio che nel film sarà interpretato da Xochitl Gomez, America Chavez.

Il packaging artist delle figure Marvel Legends distribuite da Hasbro Jerry Wilson ha infatti condiviso un nuovo gadget dedicato proprio alla giovane supereroina, e assieme ad esso ha mostrato un promo art che ci dà un'idea del look che Gomez sfoggerà nel film con Benedict Cumberbatch.

Nel post che trovate in calce alla notizia, infatti, vediamo America in giacca di jeans e in posa davanti alle vetrate del Sanctum Sanctorum, in modo molto simile alla copertina del fumetto illustrato da Jamie McKelvie.

In quanto al ruolo che avrà nel film, dei rumor su Doctor Strange 2 risalenti allo scorso maggio volevano Chavez come obiettivo del villain Shuma Gorath, intento a conquistare il Multiverso proprio grazie alle abilità della ragazza.

Scopriremo tuttavia se sarà davvero così solo il prossimo maggio, quando Doctor Strange in the Multiverse of Madness farà il suo debutto sul grande schermo.