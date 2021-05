Doctor Strange in the Multiverse of Madness: la presenza di Clea è sempre più probabile!

Qualche settimana fa Doctor Strange in the Multiverse of Madness, l'attesissimo sequel con Benedict Cumberbatch legato a WandaVision e Spider-Man: No Way Home era stato al centro di un importante leak dei Marvel Studios.

Nei giorni scorsi quel leak, inizialmente di dubbia provenienza, sembrerebbe essere stato legittimato dall'arrivo prima di nuove foto di Jeremy Renner nei panni di Occhio di Falco, poi a quelle di Iman Vellani nei panni di Ms. Marvel: entrambi i personaggi erano infatti inclusi nel summenzionato leak, e questo ha spinto i fan di Doctor Strange a credere che la presenza di Clea sarà presto confermata.

Le immagini di Jeremy Renner e Iman Vellani arrivate dal set delle serie tv attualmente in produzione infatti corrisponde in tutto e per tutto a quelle dei concept art trapelati online a marzo, concept art che includevano anche uno sguardo ai nuovi look di Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), Baron Mordo (Chiwetel Ejiofor) e Scarlet Witch (Elizabeth Olsen). Per chi non lo sapesse, nei fumetti Marvel Clea è la nipote di Dormannu nonché amante di Stephen Strange. Tutti gli indizi fanno pensare che alla fine anche lei comparirà nel film di Sam Raimi, ma al momento l'ufficialità non è ancora arrivata.

Oltre alla presenza degli attori già menzionati, sappiamo che Doctor Strange in the Multiverse of Madness includerà i ritorni di Benedict Wong, Rachel McAdams nei panni di Christine Palmer e l'esordio di Xochitl Gomez nei panni di America Chavez. Quali sorprese riserveranno i Marvel Studios ai propri fan?

Doctor Strange in the Multiverse of Madness uscirà nelle sale il 25 marzo 2022.