Doctor Strange in the Multiverse of Madness: perché Rachel McAdams indossa un costume?

La Marvel ha ufficialmente pubblicato il primo trailer di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, e i fan del MCU si sono ovviamente messi all'opera per trovare ogni più piccolo dettaglio e segreto nascosto nel filmato promozionale.

Dopo aver scovato il riferimento agli X Men nel logo Marvel Studios mostrato a circa metà del trailer, alcuni utenti su Twitter hanno fatto notare che in una scena si può vedere Rachel McAdams indossare un costume da supereroe. La nuova immagine - che trovate nel dettaglio in calce all'articolo - mostra Strange, la nuova supereroina America Chavez e Rachel McAdams nei panni della dottoressa Christine Palmer, che però sembrerebbe molto diversa rispetto alla Christine Palmer vista. nel film originale diretto da Scott Derrickson.

Nel primo Doctor Strange, Christine era l'ex amante di Stephen Strange, ma non aveva superpoteri di alcun tipo. Il costume da supereroe indossato da Rachel McAdams nel trailer di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ma al momento è impossibile stabilirlo con certezza in quanto i dettagli sul ruolo dell'attrice nel nuovo film della saga sono sconosciuti. Nei fumetti, Christine Palmer diventa Night Nurse, l'infermiera notturna che aiuta di quando in quando e come può molti supereroi di New York.

Che Rachel McAdams in Doctor Strange 2 possa vestire i panni di una Night Nurse del Multiverso dotata di abilità magiche curative? Diteci cosa ne pensate nei commenti. Doctor Strange in the Multiverse of Madness arriverà al cinema dal 4 maggio 2022.