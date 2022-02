Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Patrick Stewart sarà lo Xavier di X-Men 97?

Passata la sbornia da Spider-Man: No Way Home, i fan Marvel possono finalmente indirizzare tutte le proprie energie all'escogitare teorie su Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il film di Sam Raimi che si preannuncia ricco di colpi di scena e grandi ritorni almeno quanto quello che ha visto il team-up dei tre Peter Parker.

Tra le eventualità più chiacchierate dopo l'uscita del nuovo trailer del film con Benedict Cumberbatch, c'è ovviamente quella del ritorno di Patrick Stewart nei panni di Charles Xavier: la cosa è stata praticamente confermata da ognuna delle parti in causa, ma non è ancora detto che il Professor X che vedremo nell'MCU sia lo stesso di quello visto nei film della Fox.

Lo stesso Stewart, d'altronde, aveva in passato indicato Logan come fine della storia del suo Charles Xavier: possibile, dunque, che Disney decida di attingere ad altri frangenti del multiverso? La cosa appare tutt'altro che improbabile, con la versione di X-Men '97 che viene indicata dai più come la più papabile ad un posto nel Marvel Cinematic Universe.

La versione animata di Xavier, in effetti, non ha mai goduto di un vero e proprio finale: con Disney+ all'opera sui nuovi episodi dello show animato, inoltre, sembra piuttosto sensata l'ipotesi che la produzione possa voler prendere due piccioni con una fava. Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere sul grande schermo questa versione di Xavier? Fatecelo sapere nei commenti! Noi, intanto, vigileremo in attesa di novità.