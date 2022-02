Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ci sono Mordo e Rintrah nelle nuove promo-art

Manca ancora qualche mese all'uscita di Doctor Strange in the Multiverse of Madness: il film di Sam Raimi farà il suo esordio nelle sale il prossimo 4 maggio, ma fino ad allora non mancheranno le occasioni per dare nuovi sguardi al lavoro svolto da Benedict Cumberbatch e soci in occasione del ritorno dello stregone.

Mentre delle nuove fan-art ci mostrano uno scontro tra Scarlet Witch e Doctor Strange, dunque, il web ci regala l'occasione di dare uno sguardo a due dei personaggi che popoleranno il secondo stand-alone incentrato sul membro degli Avengers visto anche in azione anche in Spider-Man: No Way Home.

Grazie a due promo-art diffuse proprio in queste ore, infatti, possiamo ammirare nuovamente il Barone Mordo interpretato da Chiwetel Ejiofor e già visto nel film uscito nel 2016 (quando i suoi rapporti con Strange, più che buoni fino ad un certo punto, finirono per deteriorarsi in seguito ad alcune decisioni del nostro eroe), ma anche dare un'occhiata a Rintrah, personaggio che farà il suo esordio proprio in occasione del film in uscita a maggio: interpretato da Adam Hugill, il Rintrah dei fumetti è originario del pianeta extra-dimensionale R'Vaal. Accenni di multiverso?

Cosa ne dite? Vi convince l'aspetto dei due personaggi protagonisti di queste promo-art? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nuova sinossi ufficiale di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.