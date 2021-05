Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ci sarà anche Monica Rambeau?

La Monica Rambeau di Teyonah Parris è stata senz'altro uno degli elementi più riusciti di WandaVision: la nostra farà sicuramente la sua comparsa in The Marvels al fianco di Captain Marvel e Ms. Marvel, ma secondo alcuni rumor il suo esordio sul grande schermo potrebbe avvenire prima del previsto.

Secondo alcune voci riportate dal noto insider Daniel Richtman, infatti, il personaggio di Teyonah Parris potrebbe far capolino in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il film con Benedict Cumberbatch durante il quale, non a caso, è già stata confermata la presenza di quella Wanda Maximoff che la nostra Monica conosce ormai piuttosto bene.

Si tratta comunque soltanto di voci, così come quelle che parlano della presenza di Clea in Doctor Strange in the Multiverse of Madness: l'unica certezza, ad oggi, è che la novella Photon è destinata a dire la sua in maniera sempre più incisiva nel Marvel Cinematic Universe, per cui non va ovviamente esclusa la possibilità che il suo esordio venga anticipato anche in virtù di un certo gradimento da parte dei fan.

Vi piacerebbe rivedere così presto Monica Rambeau? Diteci la vostra nei commenti! Ecco, intanto, in quali realtà alternative potrebbe guidarci Doctor Strange in the Multiverse of Madness.