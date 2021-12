Doctor Strange in the Multiverse of Madness: ci sarà un membro dei Fantastici Quattro

Un leak di qualche giorno fa aveva anticipato la possibile presenza di Charles Xavier in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ma adesso una nuova indiscrezione avrebbe svelato anche l'arrivo di un membro dei Fantastici Quattro.

Secondo l'account MyTimeToShineHello, che in precedenza aveva fatto trapelare diversi dettagli poi rivelatisi esatti su Spider-Man: No Way Home, in Doctor Strange in the Multiverse of Madness i fan incontreranno Mister Fantastic, l'iconico leader dei Fantastici Quattro: la sua presenza sarà legata al gruppo degli Illuminati, un team che nei fumetti Marvel 'guida' l'umanità da dietro le quinte: stando all'indiscrezione - che corroborerebbe la fuga di notizia sul ritorno di Charles Xavier, altro membro degli Illuminati nei fumetti - la presenza di Mister Fantastic sarebbe stata aggiunta durante le recenti riprese aggiuntive di Doctor Strange 2. Naturalmente il rumor non ha ricevuto conferma ufficiale, né al momento è chiaro se il Mr. Fantastic che comparirà (o meglio, che dovrebbe comparire) nel film sarà un nuovo personaggio oppure una delle due versioni cinematografiche realizzate dalla Fox.

Sebbene i dettagli della trama del nuovo film del Marvel Cinematic Universe siano attualmente sconosciuti, il trailer ufficiale di Doctor Strange in the Multiverse of Madness ha già bombardato i fan con una serie di interessanti easter-egg e succose conferme: il film, lo ricordiamo, sarà collegato direttamente a WandaVision, Spider-Man: No Way Home, What If...? e Loki, con Tom Hiddleston che dovrebbe riprendere riprendere il ruolo del Dio dell'Inganno insieme alle sue co-star Owen Wilson e Sophia Di Martino.

Diretto da Sam Raimi, che torna nel mondo dei cinecomics dopo la trilogia di Spider-Man con Tobey Maguire, Doctor Strange in the Multiverse of Madness uscirà nelle sale italiane dal 4 maggio 2022. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.