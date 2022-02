Doctor Strange in the Multiverse of Madness si ispirerà ad House of M? La nuova fan-theory

Il nuovo trailer di Doctor Strange in the Multiverse of Madness ha letteralmente fatto impazzire i fan Marvel, che ora più di prima non vedono l'ora di potersi fiondare in sala per il film di Sam Raimi: nell'attesa di scoprire cosa ci aspetta, dunque, qualcuno ha già cominciato a partorire le prime teorie più o meno credibili.

Sembra quasi, in un certo senso, di essere tornati alle psicosi collettive di WandaVision: proprio come allora i fan hanno infatti cominciato a spulciare alcune tra le saghe a fumetti più amate, cercando di indovinare da quali situazioni potrà trarre spunto il nuovo film con Benedict Cumberbatch.

Una delle teorie più condivise parla proprio di House of M, la saga da cui la stessa WandaVision attinse a mani basse: nei fumetti, infatti, Wanda costruisce per sé una realtà alternativa (proprio come nello show Disney+) creando, di fatto, i mutanti. Il tutto si risolve però grazie all'intervento degli altri Avengers, con Wanda che infine pronuncia la famosa frase: "Niente più mutanti".

L'ormai accertato arrivo di Charles Xavier nell'MCU ha dato vita ad un ipotesi che vedrebbe Wanda agire quasi al contrario rispetto a quanto visto in House of M: secondo questa teoria, infatti, la nostra Scarlet Witch potrebbe entrare in contatto con l'universo parallelo popolato dagli X-Men, decidendo di portare i mutanti nel nostro universo in modo da non sentirsi più una sorta di freak sola al mondo.

Proprio come ipotizzato all'epoca di WandaVision, dunque, il personaggio di Elizabeth Olsen giocherebbe un ruolo fondamentale nell'introduzione degli X-Men: cosa ne pensate? La ritenete una teoria plausibile? Diteci la vostra nei commenti! Nelle scorse ore, intanto, Scott Derrickson ha elogiato il lavoro svolto da Sam Raimi su Doctor Strange.