Doctor Strange in the Multiverse of Madness, guardate il nuovo poster promozionale

Dopo le nuove foto di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, per il prossimo cinecomic del Marvel Cinematic Universe è comparso online un inedito poster promozionale con i quattro protagonisti in bella mostra.

Con il marketing per il sequel che inizia ad ingranare la marcia in vista del lancio del film il prossimo maggio, la nuova illustrazione promozionale di Doctor Strange in the Multiverse of Madness presenta un nuovo sguardo al Doctor Strange di Benedict Cumberbatch, fiancheggiato da Wong di Benedict Wong, dalla Scarlet Witch di Elizabeth Olsen e dall'America Chavez di Xochiti Gomez: l'attrice esordiente interpreterà il personaggio noto anche come Miss America, piuttosto recente per gli standard Marvel dato che è stato creato solo nel 2011.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness uscirà il 4 maggio in Italia: la trama del film, che sarà legata agli eventi di WandaVision, Loki, What If e Spider-Man: No Way Home, spingerà il protagonista Stephen Strange attraverso il Multiverso dove, con l'aiuto di mistici alleati vecchi e nuovi, attraverserà le sconvolgenti e pericolose realtà alternative del Multiverso per affrontare un nuovo misterioso avversario.

Diretto da Sam Raimi da una sceneggiatura scritta da Michael Waldron, il film include nel cast anche Chiwetel Ejiofor, Michael Stuhlbarg e Rachel McAdams. Secondo le indiscrezioni torneranno anche tanti ex attori Marvel dai film precedenti il MCU, come Patrick Stewart nei panni di Charles Xavier, mentre i rumor indicano anche la presenza di Tom Cruise, Tobey Maguire e Ryan Reynolds. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.