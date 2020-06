Doctor Strange in the Multiverse of Madness, grosse novità per i fan di Chiwetel Ejiofor!

Nel corso di una recente intervista con i colleghi di ComicBook, l'attore Chiwetel Ejifor ha parlato del suo lavoro nei panni di Mordo per il primo Doctor Strange, e ha rivelato anche se i fan lo vedranno tornare nel Marvel Cinematic Universe nel prossimo Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

"Sta arrivando" ha dichiarato l'attore. "Sono molto, molto eccitato per questo film. Ovviamente, la produzione è stata interrotta come di certo saprete. Ma spero di essere di nuovo in pista molto presto e di riprendere da dove avevamo lasciato, quindi sono molto eccitato."

Ad Ejiofor, che debutterà prossimamente su Netflix grazie al nuovo film originale The Old Guard, al fianco di Charlize Theron, ovviamente non ha potuto rivelare molto circa Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ma alla domanda specifica su dove si trovasse Mordo durante la battaglia campale con Thanos vista in Avengers: Endgame, l'attore ha promesso: "Tutto sarà rivelato a tempo debito."

L'ultima volta che abbiamo visto Mordo è stato nella scena post-credi di Doctor Strange, quando in seguito agli eventi del film di Scott Derrickson il personaggio imboccava la via del Lato Oscuro. Probabilmente non sarà lui il villain principale del sequel diretto da Sam Raimi, ma senza dubbio, almeno stando alle parole dell'attore, avrà un ruolo importante nel contesto più ampio della narrazione.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti scoprite gli ultimi dettagli su Doctor Strange 2 rivelati nelle scorse ore da Bruce Campbell.